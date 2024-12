Assassin's Creed Shadows include una “modalità canonica” per la storia con scelte prefissate

Durante un AMA (Ask Me Anything) su Reddit, il creative director Jonathan Dumont ha svelato che nel gioco sarà disponibile una "modalità canonica" per la storia , con scelte prefissate e che, come suggerisce il nome, saranno perfettamente aderenti alla lore dell'universo di Assassin's Creed.

In Assassin's Creed Shadows i giocatori saranno chiamati a prendere nel corso dell'avventura una serie di decisioni che possono modificare il corso degli eventi o le relazioni amorose intraprese dai protagonisti tramite dei dialoghi con selezione di risposta. Se però non volete arrovellarvi su questo aspetto o avete paura di prendere decisioni che non rifletteranno il canone della serie in futuro, Ubisoft ha un'opzione fatta al caso vostro.

I dettagli sulla modalità canonica da Jonathan Dumont

"Sarà possibile prendere delle decisioni e alcune avranno un impatto, ma hanno un ruolo meno ramificato rispetto a Odyssey nella narrazione principale", ha dichiarato Dumont. "Le scelte entrano maggiormente in gioco quando si reclutano alleati e per le relazioni amorose con alcuni personaggi".

Naoe in Assassin's Creed Shadows

"Poiché i fan sono divisi riguardo ai dialoghi ramificati, abbiamo incuso un'opzione chiamata "Canon Mode", che vi permette di giocare con scelte già fatte da noi per voi, in modo da darvi un'esperienza priva di decisioni da prendere. Speriamo che questo renderà il gioco divertente per tutti".

Come forse ricorderete un'opzione simile era già presente anche in Assassin's Creed Valhalla per quanto riguardava la selezione del sesso del protagonista Eivor, che nella versione "canonica" è donna. Probabilmente questa modalità è stata inclusa anche in virtù delle critiche ricevute per Odyssey. Nel gioco era possibile scegliere il sesso del protagonista e se intraprendere relazioni etero, omosessuali o entrambe. Il problema è che nel DLC Legacy of the First Blade viene forzata una relazione eterosessuale per motivi di trama, ignorando così qualunque preferenza fatta in precedenza dal giocatore. Insomma, l'obiettivo di questa modalità canonica opzionale è quello di accontentare sia i giocatori desiderosi di avere piena libertà di scelta che quelli che vogliono aderire quanto più possibile al canone della serie.