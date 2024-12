Il Call of Duty del 2026 potrebbe includere Omnimovement, corse sui muri e mappe di Modern Warfare 3

Sono emerse alcune voci di corridoio riguardanti il Call of Duty del 2026, nuovo capitolo nella serie annuale di Activision che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe includere il sistema Omnimovement, wallrunning e varie mappe di Modern Warfare 3 rimasterizzate.

I dettagli arrivano dal noto insider TheGhostofHope, considerando una fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda la serie in questione, il quale avrebbe ottenuto informazioni in anteprima sul prossimo capitolo in arrivo nel 2026, che dovrebbe essere sviluppato da Treyarch.

Si tratterebbe di un'evoluzione sulla base ormai avviata della serie, come è logico aspettarsi, con un consolidamento di alcune delle novità inserite in Call of Duty: Black Ops 6, il capitolo uscito quest'anno e che ha portato dei cambiamenti che sembrano aver avuto un ottimo impatto.