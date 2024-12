Yu-Gi-Oh! Early Days Collection include 14 giochi della serie: ecco la lista completa

Nelle scorse ore Konami ha aperto la pagina delle prenotazioni di Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sull'eShop giapponese di Nintendo Switch, svelando così l'elenco completo e definitivo dei giochi inclusi in questa corposa raccolta in arrivo a febbraio.

In totale troveremo al suo interno ben 14 giochi usciti tra il 1998 e il 2005 (da qui il titolo "Early Days"), da Yu-Gi-Oh! Duel Monster per Game Boy del 1998 fino a Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005 per Game Boy Advance, alcuni dei quali pubblicati in Giappone e mai arrivati nei nostri lidi, come ad esempio Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB per Game Boy Color. Insomma, parliamo di una collezione che potrebbe fare gola in particolare ai fan di vecchio corso della serie.