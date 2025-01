Yu-Gi-Oh! Early Days Collection si presenta in un trailer introduttivo sulla raccolta storica

Per questo motivo, i titoli più vecchi che risalgono agli anni 90 e primi 2000 possono risultare un po' arcaici, ma questo è un titolo rivolto soprattutto agli appassionati, o a coloro che dimostrano interesse in un retrogaming "curato" attraverso iniziative simili.

Il trailer consente di vedere qualcosa di ogni titolo presente all'interno della compilation, riferendo le varie caratteristiche di questi e gli extra che si ottengono all'interno di questa nuova versione. Si tratta chiaramente di riedizioni adattate per le piattaforme moderne, ma soprattutto per quanto riguarda interfaccia e visualizzazione, mentre struttura e contenuti sono quelli originali.

14 giochi dagli anni 90 a metà dei 2000

La data di uscita di Yu-Gi-Oh! Early Days Collection è fissata per il 27 febbraio su PC e Nintendo Switch, al momento le uniche due piattaforme annunciate da Konami.

La raccolta in questione contiene ben 14 giochi, ecco la lista completa:

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998 / Game Boy)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999 / Game Boy, Game Boy Color)

Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB (2000 / Game Boy Color)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 Japan, 2002 United States, 2003 Europe / Game Boy Color)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000 / Game Boy Color / Includes Online Battles Support)

Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (2001 Japan, 2003 United States, 2003 Europe / Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 Japan, 2002 United States, 2003 Europe / Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001 / Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002 Japan, 2003 United States, 2004 Europe / Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003 Japan, 2004 United States and Europe / Game Boy Advance)



Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (2003 / Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (2004 / Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (2004 Japan and United States, 2005 Europe / Game Boy Advance)

Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005 (2004 Japan, 2005 United States and Europe / Game Boy Advance)

Tutti i giochi all'interno della raccolta presenteranno gli stessi contenuti e meccaniche di gioco degli originali, ma saranno presenti anche vari adattamenti migliorativi per quanto riguarda la visualizzazione su schermi 16:9 e un sistema di comandi riadattato.

Come aggiunta fondamentale ci sarà inoltre il multiplayer online per alcuni titoli, come ad esempio Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists!, la possibilità di sbloccare tutte le carte e personaggi in precedenza ottenibili solo con le funzioni a infrarossi, le opzioni per accelerare l'azione, riavvolgere la partita o iniziarla da capo velocemente, nonché la possibilità di visualizzare una versione digitale dei manuali di istruzioni e le box art di ogni singolo gioco incluso.