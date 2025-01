Il protagonista di Resident Evil 9 sarebbe stato svelato da un noto insider esperto della serie

Sebbene l'informazione in questione possa sembrare piccola, si porta dietro un significato notevole per una serie come Resident Evil, in cui i vari personaggi sono collegati ad alcune sotto-trame e archi narrativi che coinvolgono ulteriori personaggi ed eventi, consentendo così di farsi un'idea di cos'altro potrebbe emergere oltre all'identità del protagonista.

Nonostante abbia riferito a più riprese di voler lasciare il suo ruolo di insider, Dusk Golem continua regolarmente a pubblicare possibili informazioni e potenziali leak su internet, come vediamo in questo caso con la sua affermazioni su chi sia il protagonista di Resident Evil 9 , di cui sarebbe praticamente certo al "100%": si tratterebbe di Leon .

Chi altro potrebbe esserci?

Dusk Golem ha riferito, nella medesima serie di messaggi su Discord, che Jill Valentine non avrà un ruolo molto rilevante nel gioco, ma che Leon sarà sicuramente il protagonista di Resident Evil 9, cosa che può far pensare già a qualcosa.

Resident Evil 4 ha rafforzato la fama di Leon tra gli appassionati

D'altra parte, il doppiatore ufficiale di Leon, Nick Apostolides, ha riferito di recente di essere impegnato su un nuovo progetto tripla A, con riferimenti che sembrano proprio replicare quelli usati in precedenza per descrivere le proprie parti nel ruolo di Leon.

Un altro collegamento, sebbene un po' flebile, potrebbe essere il fatto che Koshi Nakanishi, scelto come director del nuovo capitolo della serie, segue regolarmente l'attore in questione su Instagram, cosa che costituirebbe una sorta di indizio sulla presenza di Leon come personaggio principale, considerando che il director non segue altri attori occidentali.

L'idea che Leon possa essere il protagonista fa pensare che Resident Evil 9 possa avere anche Ada Wong e Claire Redfield come altri personaggi nel cast, considerando che la loro storia è intrecciata con quella dell'agente speciale, cosa che fa pensare a ulteriori collegamenti.

In effetti il fatto che Leon Kennedy possa essere il protagonista di Resident Evil 9 era già emerso in passato, così come il fatto che potesse essere annunciato presto, ma ancora non si è verificato l'evento in questione.