Resident Evil 9 potrebbe essere annunciato presto con un periodo di uscita vicino, secondo un rumor

Resident Evil 9 sarebbe in sviluppo da tempo e, a questo punto, potrebbe essere annunciato presto secondo quanto riferito da un noto leaker, con un periodo di uscita già fissato e che potrebbe risultare piuttosto vicino.

Le informazioni arrivano da Lunatic Ignus, personaggio che viene considerato un leaker piuttosto affidabile, considerando la correttezza di diverse sue previsioni precedenti, dunque anche in questo caso viene tenuto in una certa considerazione dalla community di videogiocatori.

Parlando in una chat privata su Discord, il leaker ha riferito che Resident Evil 9 non sta affatto attraversando uno sviluppo tormentato, come sembrava emergere da altre voci di corridoio in precedenza, e anzi sarebbe molto vicino alla versione completa.