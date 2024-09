Amazon Audible è gratuito: ottenete 90 giorni a costo zero, se rispettate queste condizioni

Amazon Audible - il servizio per ascoltare audiolibri - si trova in questo momento e fino al due di ottobre in sconto. Precisamente, la promozione propone ben tre mesi di abbonamento a costo zero. Se siete idonei alla promozione (questa versione di prova estesa non è valida se siete già abbonati oppure se avete già usato altre versioni di prova negli ultimi 12 mesi), tutto quello che dovete fare è cliccare su questo link, oppure usare il box che trovate poco sotto. Il risparmio è di 29,97€. Ricordate che il rinnovo è automatico: una volta finiti i tre mesi gratuiti, Amazon vi farà pagare per proseguire senza chiedervi conferma. Se non vorrete proseguire con il servizio dopo i 90 giorni di accesso a costo zero, dovrete disdire in tempo l'abbonamento.