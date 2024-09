L'annuncio dei giochi PlayStation Plus di ottobre è vicinissimo, scopriamo data e orario probabili

Procediamo spediti verso la fine di settembre, cosa che rende l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di ottobre ormai vicinissimo, con il giorno e l'ora della comunicazione ufficiale che dovrebbe essere previsto per questa settimana, secondo i piani standard di Sony.

Ricordiamo che non c'è un piano ufficiale al riguardo, ma le abitudini di Sony per quanto riguarda gli annunci sono ormai piuttosto stabilite: questo ci consente di dire che la presentazione dei giochi in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus per tutti i tier a partire dall'Essential arriverà mercoledì 25 settembre 2024, probabilmente verso le ore 17:30 italiane, salvo possibili ma poco frequenti cambi di programma da parte di PlayStation.

Sempre seguendo lo schema tipico adottato dalla compagnia per questi casi, i nuovi giochi di ottobre dovrebbero poi essere messi a disposizione il primo martedì del mese successivo, ovvero in questo caso martedì 1 ottobre, momento in cui i titoli di settembre attualmente disponibili verranno sostituiti dai nuovi in arrivo.