PlayStation Plus svela i giochi "gratis" di settembre per PS4 e PS5, ecco quali sono

Sony ha svelato pochi minuti fa line-up dei giochi mensili per PS4 e PS5 del PlayStation Plus di settembre , che tutti gli abbonati ai tier Essential, Extra e Premium potranno riscattare senza costi aggiuntivi. Scopriamo subito quali sono:

Quando saranno disponibili le nuove aggiunte del PlayStation Plus?

I nuovi giochi del PlayStation Plus del prossimo mese saranno disponibili per il download a partire dalla mattina (dopo l'aggiornamento del PlayStation Store delle 10 - 11:00 del mattino) del primo martedì del mese prossimo, ovvero il 3 settembre. Facciamo una panoramica delle nuove aggiunte.

Harry Potter: Campioni di Quidditch è un titolo sportivo basato sul Quidditch, lo sport a base di scope volanti amatissimo dai maghi dell'universo di Harry Potter. Potremo personalizzare il nostro avatar virtuale o assumere il ruolo di personaggi noti tra cui Harry Potter, i gemelli Weasley o Sebastian Sallow, e lanciarci in campo per conquistare la Coppa del Mondo di Quidditch nella modalità carriera o affrontare altri giocatori in partite multiplayer.

Passando a uno sportivo più "realistico", MLB The Show 24 è l'ultimo capitolo della serie sportiva di Sand Diego Studio di Sony incentrato sul baseball. Come ogni anno gli sviluppatori hanno introdotto una serie di novità e raffianto ulteriormente animazioni, intelligenza artificiale e dinamiche per dare vita a un'esperienza quanto più autentica possibile. Oltre al multiplayer, i giocatori potranno cimentarsi nella modalità Road to the Show vestendo i panni di una giovane promessa del baseball, mentre in Diamond Dynasty potremo assemblare e guidare in partita un dream team scegliendo tra le migliori stelle attuali e del passato della MLB. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione.

Little Nightmares 2 è un'avventura horror realizzata da Tarsier Studios che segue le vicende di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto, che dovremo guidare in ambientazioni da incubo, come boschi raccapriccianti e scuole sinistre, popolate da personaggi terrificanti. Se vi abbiamo incurioto e volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Little Nightmares 2.

Che ne pensate dei giochi del PlayStation Plus di settembre? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.