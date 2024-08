C'è ancora interesse per Legacy of Kain: Soul Reaver: la campagna per il fumetto oltre il milione di dollari

Sono anni che la serie Legacy of Kain è congelata, con molti che chiedono a gran voce le edizioni rimasterizzate almeno dei Soul Reaver. L'interesse per la serie c'è e lo dimostra il fatto che la campagna Kickstarter del fumetto prequel Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise ha superato il milione di dollari .

E un nuovo gioco?

Crystal Dynamics, lo studio che attualmente possiede la serie, ha festeggiato la cifra su X, scrivendo: "È più di una pietra miliare, è la prova della forza di questa comunità."

Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise fu annunciato diversi mesi fa con la promessa per i lettori di scoprire una storia inedita che andrà a svelare fatti ambientati tra Blood Omen e Soul Reaver. Insomma, verranno raccontate le origini di Raziel e il suo incontro con Kain.

Se vi interessa supportare il progetto, avete ancora tempo. Alla fine della campagna Kickstarter mancano circa due settimane.

Il fumetto sarà disponibile in tre varianti:

Standard Hardcover Edition - Graphic novel di 140 pagine con la copertina principale di Dave Rapoza.

- Graphic novel di 140 pagine con la copertina principale di Dave Rapoza. Limited Edition (500) - Graphic novel di 140 pagine con la copertina di Matthew Therrien.

(500) - Graphic novel di 140 pagine con la copertina di Matthew Therrien. Deluxe Signed Edition w/Slipcase - Graphic novel di 150+ pagine firmata con una copertina esclusiva di Aaron Lovett, una custodia, concept art, mappe, una stampa limitata, una prefazione/postfazione e il vostro nome incluso nella sezione dei ringraziamenti del libro.

Molti sperano che il successo di Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise porti alla realizzazione di un nuovo capitolo della serie videoludica. Staremo a vedere.