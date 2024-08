Concord fallisce, Astro Bot probabilmente sarà un successo: non traiamo la lezione sbagliata, però

Concord è un insuccesso, ora possiamo dirlo. C'è sempre spazio per risorgere dalle ceneri, ovviamente, e magari il team di sviluppo proporrà un aggiornamento in grado di cambiare il gioco e convincere un po' tutti a lanciarsi in questo sparatutto, forse rendendo il tutto free to play (ma in tal caso dovrebbero aggiungere le microtransazioni... siamo sicuri sia la scelta migliore?). In ogni caso, il lancio non è affatto andato bene su Steam e crediamo che anche su PS5 le cose non siano diverse.

Dall'altro lato abbiamo Astro Bot, presto in arrivo, che pare essere già un successo. Certo, non possiamo parlare di dati precisi prima del tempo, ma considerando l'entusiasmo generale (e i dati dei preordini qui su Multiplayer.it) diamo per scontato che non sarà un flop totale e forse otterrà numeri più che convincenti visto il tipo di prodotto.

Il problema è che probabilmente i due giochi verranno messi a confronto e avverrà nel modo sbagliato.