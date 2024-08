Monster Hunter Wilds ha richiesto più tempo di sviluppo del previsto perché World ha avuto troppo successo

Le parole di Capcom su Monster Hunter Wilds

Parlando con Game Developer in una nuova intervista, il direttore artistico Kaname Fujioka ha rivelato che il team di sviluppo di Monster Hunter Wilds non ha lavorato solo a tale gioco negli anni successivi: ha anche contribuito allo sviluppo di Monster Hunter Rise del 2021 e della sua espansione Sunbreak.

In ogni caso, Monster Hunter Wilds è in lavorazione da ben oltre cinque anni. Fujioka spiega nell'intervista che il lungo sviluppo è stato condizionato in parte dall'enorme successo di World. "Più persone entravano a far parte della serie, più dovevamo pensare a come soddisfare le esigenze dei nostri utenti quando iniziavamo un nuovo progetto", ha detto Fujioka.

"Ora ci sono molti più giocatori, che possiedono un livello più ampio di abilità ed esperienza con la serie", ha aggiunto il direttore artistico. Ciò significa che Capcom ha dovuto dedicare più tempo alla ricerca e allo sviluppo prima che Monster Hunter Wilds entrasse in piena produzione, per poter pianificare adeguatamente un gioco adatto a tutti i nuovi giocatori.

La modalità Precisione permette di attivare attacchi speciali in Monster Hunter Wilds

In un'altra parte dell'intervista, il produttore della serie Ryozo Tsujimoto scherza sul fatto che il direttore del gioco Monster Hunter Wilds, Yuya Tokuda, ha "subito" maggiormente i lunghi anni di sviluppo. Tokuda, da parte sua, spiega di essere particolarmente desideroso di esplorare l'"ecosistema dei mostri" che ha suscitato il suo interesse nel primo trailer di Monster Hunter oltre 20 anni fa.

Ma realizzare questo "ecosistema dei mostri" in Wilds "ha inevitabilmente un costo in termini di risorse, e una di queste risorse è il 'tempo'", aggiunge Tokuda. Il direttore del gioco spiega inoltre che Capcom ha raggiunto il punto in cui può "spingersi oltre i limiti", ma "non solo in termini di qualità grafica", ma anche in termini di immersività.

Infine, se vi chiedete quanto è grande la mappa di Monster Hunter Wilds, un fan tenta un confronto: ecco l'immagine.