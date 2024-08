Quanto è grande la mappa di Monster Hunter Wilds? Un fan tenta un confronto, ecco l'immagine

Il confronto tra le mappe di Monster Hunter Wilds e World

Come potete vedere qui sotto, un fan ha cercato di realizzare un paragone tra le mappe. Ha usato un video nel quale un giocatore di Monster Hunter Wilds ha viaggiato per un significativa distanza nella mappa del gioco e ha poi riprodotto la stessa distanza su Monster Hunter World, precisamente in Wildspire Waste. In questo modo ha usato come paragone le due distanze e messo in scala le due mappe.

Il risultato finale è come lo vedere qui sopra. La nuova mappa pare essere più grande, cosa non sorprendente visto che Monster Hunter Wilds punta a un approccio più a mondo aperto rispetto alle mappe singole a caricamento dei precedenti giochi.

Ovviamente ci sono una serie di considerazioni da fare. Non solo il fan potrebbe aver sbagliato anche solo di poco i calcoli, ma non è detto che la mappa che abbiamo a disposizione di Monster Hunter Wilds sia definitiva. Inoltre, non sappiamo quante di queste mappe vi saranno. In breve, non dovete prenderla come una conferma definitiva, ma solo come un'ipotesi ragionata. Come sempre, inoltre, le dimensioni non sono tutto.

