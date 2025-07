Microsoft cancella l'aumento di prezzo sui giochi Xbox, ma il pericolo è davvero scampato?

La retromarcia sulla decisione di aumentare il prezzo standard dei giochi tripla A di Xbox è indubbiamente un'ottima notizia per i giocatori, ma viene da pensare che ci sia poco da festeggiare, considerando che la macchina è ormai in moto da un pezzo e l'incremento sia al massimo solo posticipato. Innanzitutto c'è da fare un chiarimento: l'aumento di prezzo in questione riguarda principalmente il mercato americano, dove i titoli di grosso calibro vengono normalmente venduti a circa 70$ al lancio. Questi avrebbero visto un incremento di 10$ per arrivare a 80$. La questione non è necessariamente legata al mercato europeo, visto che la discrepanza fra i prezzi ha ormai stabilito come normale che, dalle nostre parti, i giochi tripla A al lancio costino anche 80€, come accade ormai da anni. Il rischio dalle nostre parti è che lo stabilirsi degli 80$ in USA possa portare al nuovo standard dei 90€, a cui Nintendo ci sta già abituando con i suoi giochi su Nintendo Switch 2.

Come riferito già da diversi analisti, la manovra di Microsoft era piuttosto mal pianificata fin dall'inizio: addossare a The Outer Worlds 2 l'onere di rappresentare il primo gioco a 80$ di Xbox Game Studios era una mossa azzardata e anche piuttosto ingiusta nei confronti del titolo in questione e del team, paradossalmente ironica considerando anche come il gioco prenda in giro il capitalismo e le sue derive "spaziali".

È evidente che, dietro la retromarcia di Microsoft, ci sia stata la considerazione delle risposte decisamente negative da parte di pubblico e stampa, ma viene da pensare che l'elemento di maggiore peso sia stata la quantità di prenotazioni del gioco, che a questo prezzo verosimilmente potrebbero essere state al di sotto delle aspettative.