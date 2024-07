Legacy Of Kain: Soul Reaver sta per tornare, ma non come ce lo saremmo aspettato

Legacy of Kain: Soul Reaver sta per tornare . La serie è ferma da anni, ma pare che Crystal Dynamics si stia muovendo per rivitalizzala, anche se in modi non propriamente videoludici. In che senso? Semplicemente sta per lanciare la campagna Kickstarter legata al fumetto ufficiale , chiamato Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise.

Un progetto interessante

Parliamo di un nuovo progetto che vede coinvolti i talenti di Joshua Viola (True Believers, It Came From the Multiplex), Angie Hodapp (Unioverse, Shadow Atlas), Juan Samu (Star Wars, Godzilla), Jeremiah Lambert (Masters of the Universe, Transformers), Dave Rapoza (Destiny, Magic: The Gathering) e Aaron Lovett (Monster Train, Inkbound).

Raziel in una posa carismatica

A occuparsi della storia sarà Brent Friedman (Star Wars: The Clone Wars, Call of Duty), mentre lo studio di sviluppo fornirà dettagli sulla mitologia della serie.

L'opera sarà un prequel, quindi la storia si svolgerà prima dei fatti raccontati nei Soul Reaver, concentrandosi su Raziel quando era un guerriero Sarafan e su come si è avvicinato a Kain.

Joshua Viola ha avuto modo di illustrare brevemente il progetto, esprimendo la sua soddisfazione: "Al college, ho creato un poster di Soul Reaver per un progetto scolastico, senza nemmeno sognare che un giorno avrei potuto contribuire ufficialmente alla serie. Ancora oggi, Raziel è nel tatuaggio che ho sul braccio - una testimonianza del mio profondo legame con questo universo. I fan possono aspettarsi un progetto permeato dalla stessa passione. Lavorare direttamente con i creativi di Crystal Dynamics e ritrovare vecchi collaboratori rende questa iniziativa davvero speciale."

La serie Legacy of Kain nasce nel 1996 con Blood Omen: Legacy of Kain, sviluppato dai Silicon Knights e pubblicato da Crystal Dinamics, che poi ha preso in mano anche lo sviluppo. L'ultimo capitolo, Legacy of Kain: Defiance, risale al 2003. Se vi interessa seguile la campagna di Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise, partite dalla sua pagina ufficiale su Backer Kit.