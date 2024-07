Il nuovo Crazy Taxi sarà un gioco multiplayer open world, conferma Sega in un video con gameplay

In un nuovo video pubblicato nelle ore scorse, Sega ha riferito alcuni dettagli sul nuovo Crazy Taxi in sviluppo, destinato a rappresentare una sorta di reboot per la storica di giochi di guida arcade, che sarà a quanto pare un grande multiplayer open world, dunque presentando alcune variazioni strutturali rispetto all'originale.

Nel filmato, riportato qui sotto, sono visibili anche alcuni scorci di gameplay che mostrano un andamento generale decisamente vicino alla tradizione di Crazy Taxi, ma anche caratteristiche nuove e decisamente spettacolari, tra in inseguimenti e power-up alquanto folli.

In generale, sembra che lo spirito di Crazy Taxi sia stato recuperato in maniera piuttosto fedele, ma il tutto sia stato inserito in una struttura più ampia e votata al multiplayer, in attesa di vederlo in maniera più dettagliata.