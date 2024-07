Una fabbrica di chip unica in Europa sarà a Novara: arriva la scelta di Silicon Box

Silicon Box non produce processori nel senso tradizionale del termine, ma ha sviluppato un metodo innovativo per interconnettere i chiplet (piccoli chip specializzati) utilizzando connessioni estremamente brevi. Questa tecnologia permette di massimizzare le prestazioni dei processori, eliminando i colli di bottiglia e aprendo nuove possibilità nel campo del design dei chip. Ma vediamo nel dettaglio cosa sappiamo dell'impianto di Novara.

Silicon Box, una giovane startup di Singapore specializzata nell'assemblaggio di chiplet, ha scelto Novara come sede del suo nuovo stabilimento, un investimento da 3,2 miliardi di euro che rappresenta un passo importante per l'Italia nel settore dei semiconduttori.

Un impianto strategico per l'Europa

L'impianto di Novara sarà il primo del suo genere in Europa e si occuperà della fase finale della produzione dei chip: taglio dei die dal wafer, interconnessione, testing e packaging. Un processo simile a quello che Intel avrebbe dovuto realizzare in Italia.

Alcuni macchinari Silicon Box

L'investimento di Silicon Box a Novara è stato accolto con entusiasmo dalle autorità italiane, che vedono in questa iniziativa un'opportunità per creare posti di lavoro qualificati e rafforzare la posizione dell'Italia nel settore dell'alta tecnologia. Si stima che, a pieno regime, l'impianto creerà 1.600 nuovi posti di lavoro diretti, oltre a quelli indiretti legati alla costruzione e alla logistica. Inoltre, lo stabilimento sarà costruito e gestito secondo i principi europei di minimizzazione dell'impatto ambientale.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha definito l'investimento di Silicon Box come il primo passo per trasformare il Piemonte nella Silicon Valley italiana. La regione, grazie alla sua posizione strategica e alle infrastrutture in fase di sviluppo come la TAV e il Terzo Valico, si candida a diventare un importante polo tecnologico in Europa.

L'arrivo di Silicon Box a Novara rappresenta una grande opportunità per l'Italia, che si inserisce in un contesto di crescente interesse per il settore dei semiconduttori. Recentemente, anche STMicroelectronics ha annunciato un investimento di 5 miliardi di euro per potenziare il suo polo produttivo di Catania, dedicato alla produzione di wafer in carburo di silicio per l'industria automobilistica elettrica.

E voi che cosa ne pensate dell'arrivo di Silicon Box a Novara? Credete che l'Italia possa diventare un importante player nel settore dei semiconduttori? Condividete le vostre opinioni nei commenti.