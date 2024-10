FEAR FA 98 è un incredibile gioco di calcio da incubo che ricorda FIFA 98 ma in versione horror

Con l'Halloween incombente, prendiamo in considerazione questo bel progettino da parte di Jacob Jazz, che su Kickstarter ha dato il via alla raccolta fondi per FEAR FA 98, che come fa capire il titolo è un gioco di calcio horror, che richiama FIFA 98 ma in versione decisamente inquietante.

Viene definito un gioco di calcio "horror arcade", che dovrebbe basarsi soprattutto sul multiplayer e ricevere nuovi contenuti tra stadi, giocatori, e demoni in maniera regolare dopo il lancio: "è progettato per i giocatori che apprezzano giochi come FIFA Street o Pro Evolution Soccer, ma a cui mancano le vibrazioni da hooligan" come riporta l'autore del gioco.

Ebbene, i comportamenti portati sullo schermo da FEAR FA 98 sembrano andare ben oltre quelli tipici degli hooligan, anche se siamo abbastanza vicini alle atmosfere degli anni 90-90 da questo punto di vista, e non solo.