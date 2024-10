Wizarding World di Harry Potter sembra essere stato eliminato: Warner Bros. cambia il nome al marchio

I dettagli sul marchio Wizarding World

Nella più recente newsletter di Wizarding World Digital si spiega che "HPHQ" (Harry Potter Headquarters) e 'The Wizarding World Team', che pubblica notizie, giochi e altre attività sul sito web, è stato sostituito da 'The Harry Potter Editorial Team'.

Il sito ospita anche un Fan Club di Harry Potter a cui è possibile iscriversi gratuitamente e contiene contenuti relativi al Mondo Magico, "l'universo magico che comprende Harry Potter, le Bestie Fantastiche e una gamma in espansione di personaggi, storie, esperienze e prodotti da essi derivati, oltre a nuovi progetti ispirati a questo magico universo".

I loghi di Harry Potter e del Wizarding World

Warner Bros. non ha rilasciato commenti riguardo a questo cambio di nome.

Riguardo ai prodotti a tema Harry Potter in arrivo, sappiamo che è prevista una serie TV che racconterà di nuovo la storia dei romanzi. "La serie sarà caratterizzata da un nuovo cast che guiderà una nuova generazione di fandom, ricca di dettagli fantastici e dei tanto amati personaggi che i fan di Harry Potter hanno amato per oltre venticinque anni", ha dichiarato la Warner in un comunicato stampa che annuncia la produzione della serie. "Ogni stagione porterà Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amatissimi, rimarranno al centro del franchise e saranno disponibili a livello globale".