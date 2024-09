Harry Potter cercasi: HBO apre il casting per gli attori della nuova serie TV, all'insegna della diversità

Si cercano dunque i nuovi volti destinati a interpretare Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger all'interno della serie TV che rappresenta il nuovo adattamento dell'opera di J.K. Rowling in versione televisiva, con un casting che è aperto solo ai residenti in Regno Unito e Irlanda, di età compresa tra 9 e 11 anni .

HBO ha avviato il casting per trovare gli attori destinati a interpretare i personaggi nella nuova serie TV di Harry Potter , con una ricerca che sembra puntare a inclusione e diversità, come specificato anche nell'annuncio della casa produttrice.

Una produzione molto ambiziosa

La nuova serie tv su Harry Potter punta ad essere un "adattamento fedele" dei romanzi della Rowling, in base a quanto riferito, con la scrittrice che è coinvolta in prima linea nella produzione come produttrice esecutiva. Tuttavia, non è detto che possano esserci delle variazioni nella caratterizzazione di alcuni personaggi, almeno rispetto a quanto siamo abituati dalla tradizione dei film cinematografici.



Nel bando con cui viene presentato il casting viene infatti riferito: "Ci impegniamo a garantire un casting inclusivo e diversificato", inoltre "Per ogni ruolo, si prega di proporre interpreti qualificati, senza tener conto di etnia, sesso, disabilità, razza, orientamento sessuale, identità di genere o altro".

I candidati dovranno inviare, entro il 31 ottobre, un video di presentazione della durata massima di 30 secondi in cui esporre, con il proprio accento, un racconto breve o una poesia non tratti dai libri in questione, mentre in un secondo video della durata massima di un minuto dovranno raccontare un po' di se stessi e descrivere un familiare, un amico o un animale domestico a cui sono particolarmente legati.

La serie TV di Harry Potter non ha ancora un titolo ufficiale ma c'è ancora tempo prima di poterla vedere: le riprese partiranno nel 2025, cosa che posiziona l'uscita della serie non prima del 2026. Il piano di Warner Bros per questa produzione è decisamente ambizioso, visto che si parla di almeno sette stagioni, una per ciascun libro originale.