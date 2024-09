La beta di Call of Duty: Black Ops 6 è la migliore di sempre sotto ogni punto di vista: i dati ufficiali

Non è difficile fare previsioni sul successo di Call of Duty, che da tanti anni è sempre uno dei prodotti più venduti dell'autunno e riesce a dominare l'attenzione dei giocatori per mesi e mesi. Anche le versioni di prova del gioco sono sempre positive, in termini di interazione degli utenti, ma ovviamente alle volte alcune hanno più successo di altre. Call of Duty: Black Ops 6 può vantare il primo posto in quest'ultima classifica.

I dati della fase di prova di Call of Duty: Black Ops 6

Più precisamente, Activision ha indicato tramite Twitter che la beta dello sparatutto è diventata la numero uno in termini di numero di giocatori, numero di ore giocate, tempo medio di gioco per giocatore e per numero di match giocati. I dati provengono sia dall'accesso anticipato alla beta e che alla versione pubblica della fase di prova di Call of Duty: Black Ops 6.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter dove l'account ufficiale di Call of Duty ha scritto: "Grazie, community di Call of Duty. Il team di sviluppo presso Treyarch sta analizzando tutti i dati e i feedback per rendere il lancio ancora migliore. C'è molto altro in arrivo il 25 ottobre."

Nell'immagine invece è possibile leggere: "Grazie alla nostra community. Insieme, avete fatto sì che la beta aperta di Call of Duty: Black Ops 6 fosse la più grande beta di COD di sempre." Poi vengono indicati i dati che abbiamo già citato.

Ricordiamo infine che Call of Duty: Black Ops 6 non offrirà l'accesso anticipato alla campagna, arriva la conferma da Activision.