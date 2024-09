Call of Duty: Black Ops 6 non offrirà l'accesso anticipato alla campagna, arriva la conferma da Activision

Call of Duty: Black Ops 6 non permetterà in alcun modo di giocare la campagna singleplayer in accesso anticipato , a differenza di quanto accaduto con Modern Warfare 2 e 3 che offrivano questa opzione a tutti i coloro che preordinavano il gioco prima del debutto nei negozi.

Un unico grande lancio il 25 ottobre

In realtà, considerando che i preordini sono iniziati da tempo e manca poco più di un mese al lancio, molti si erano già messi l'anima in pace, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale tramite una nota di un portavoce di Activision Blizzard inviata al portale Charlie Intel.

Una spericolata sequenza in moto dalla campagna singleplayer di Call of Duty: Black Ops 6

"Il team è completamente concentrato sulla data di uscita del 25 ottobre. Siamo entusiasti di tutto ciò che il gioco ha da offrire tra Campagna, Multigiocatore e Zombie. Quest'anno abbiamo deciso di garantire alla comunità la possibilità di accedere a tutte le modalità che desidera nello stesso momento, quindi siamo tornati a un unico grande lancio globale il 25 ottobre. Per questo motivo, quest'anno per Black Ops 6 non c'è alcun accesso anticipato, ma solo il conto alla rovescia per il lancio."

Nel frattempo ieri si è conclusa la beta ad accesso libero, che ha dato modo a tantissimi giocatori di provare in anteprima le novità per le modalità multigiocatore di Call of Duty: Black Ops 6. Se non siete riusciti a partecipare, ecco le nostre impressioni sul multiplayer dello sparatutto di Activision Blizzard.