Il processore AMD Ryzen 7 5700X3D in sconto su Amazon è perfetto per chi cerca una buona CPU a basso prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un processore AMD Ryzen 7 5700X3D, perfetto per chi vuole aggiornare il proprio vecchio computer senza investire grosse cifre. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è solo del 13%, ma in realtà questo è il prezzo più basso di sempre e una buona promozione per la CPU. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano è 236€, mentre il prezzo medino negli ultimo novanta giorni è 254€. Negli ultimi mesi, il prezzo massimo raggiunto dalla CPU è 268€ circa. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.