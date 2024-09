La grande maggioranza degli utenti PS5 preferisce le performance rispetto alla risoluzione, dice Mark Cerny

Rimanendo la CPU praticamente uguale a quella di PS5 standard, un incremento nel frame-rate richiede probabilmente il ricordo a un sistema che non aggravi troppo il carico di lavoro sul processore principale, e PSSR è probabilmente la soluzione adottata per trovare il giusto bilanciamento tra qualità grafica e performance.

Questa sarebbe stata una delle basi da cui Cerny sarebbe partito per sviluppare PS5 Pro, che di fatto punta a incrementare le prestazioni dei giochi attraverso un sostanziale incremento della GPU e soprattutto l'uso del nuovo sistema di upscale attraverso IA chiamato PlayStation Spectral Super Resolution .

Uno spostamento di paradigma?

Il dato svelato da Cerny è comunque interessante, perché questa generazione è stata caratterizzata finora dal grande quesito tra risoluzione (e qualità grafica) e performance, ormai da anni poste ai due estremi delle impostazioni grafiche possibili, identificandosi con le opzioni stesse messe a disposizione.

Sebbene sia data solitamente importanza ad entrambe le caratteristiche, se il dato è veritiero è chiaro come ci sia una grande maggioranza che pende verso le performance.

In un certo senso, è qualcosa di diverso da quanto visto nella generazione precedente, durante la quale la ricerca della risoluzione più alta è stata posta forse come priorità dagli sviluppatori su console, dunque ci troviamo di fronte ad una sorta di spostamento del paradigma, con i giocatori che sembra ora vogliano soprattutto frame-rate elevati e maggiore fluidità per i giochi.

Secondo quanto riportato da CNET, che ha avuto modo di provare direttamente PS5 Pro e di parlare con Mark Cerny, l'architetto di PS5 Pro ha riferito anche che, in base ai dati raccolti, oltre il 25% degli utenti PS5 possiede display in grado di raggiungere i 120 fps, mentre solo un utente su 10 ha TV con VRR, cosa che sembra ancora limitare alquanto la possibile applicazione di alcuni progressi tecnologici anche già presenti sulle attuali console.