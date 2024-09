PlayStation 5 contro PlayStation 4: il bilancio all'alba di PS5 Pro

Sono trascorsi quattro anni dall'inizio della nona generazione di console per videogiochi, macchine piombate nel mezzo di un mercato più che mai in subbuglio: mentre da una parte le conseguenze dei lockdown su scala globale stavano gonfiando enormemente qualsiasi metrica sfruttata per l'analisi dell'industria, dall'altra gli studi di sviluppo uscivano da un periodo di grande rallentamento che avrebbe inevitabilmente inceppato una filiera produttiva già di per sé a un passo dallo strangolamento. Il tempo, tuttavia, non aspetta nessuno: sembra ieri che PlayStation 5 ha fatto il suo esordio sul mercato, invece era il 19 novembre del 2020, mentre poche ore fa l'architetto capo Mark Cerny ha presentato in mondovisione PlayStation 5 Pro, ovvero la nuova macchina mid-gen firmata Sony.

Ciò significa una cosa e una soltanto: volente o nolente, abbiamo raggiunto la metà della generazione. Non si può dire che la casa giapponese non sia abitudinaria e solerte, perché PS4 Pro aveva visto luce proprio il 10 novembre del 2016, tre anni dopo l'esordio dell'ammiraglia e giusto a un anno di distanza dal debutto della versione Slim. A questo giro di anni ne sono serviti quattro, stavolta la scocca è di colore bianco, ma il risultato non cambia: a partire dal 7 novembre 2024 sarà disponibile una PS5 Pro che, come il rintocco solenne di una campana, segnerà il giro di boa di questa peculiare epoca dei videogiochi.

L'annata non è ancora conclusa, ma come si suole dire è tempo di bilanci. È arrivato il momento di mettere a confronto l'ottava e la nona generazione di Sony per scoprire come si sono comportate le sue console di bandiera nella prima metà del proprio ciclo vitale, quali videogiochi hanno accolto, come hanno scelto di rapportarsi con il mercato e soprattutto con quei giocatori - i "Players" - che sono ormai divenuti una parte integrante del claim del marchio. All'alba della console mid-gen, è giunta l'ora di mettere PlayStation 5 contro PlayStation 4.