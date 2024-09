La Cina pronta a superare la Corea anche nella produzione di OLED

Il recente rapporto trimestrale di DSCC sul mercato dei display offre uno sguardo approfondito sulle tendenze attuali e future del settore. Nonostante una crescita complessiva della capacità produttiva inferiore al 2% tra il 2023 e il 2028, il mercato dei display è in continua evoluzione, con la Cina che si afferma sempre più come protagonista.

La Cina, infatti, continua a guadagnare terreno, con una quota di mercato prevista del 74% a partire dal 2026. Inoltre, si prevede che supererà la Corea nella capacità produttiva di OLED entro il 2028, grazie a un tasso di crescita quattro volte superiore.

Capacità produttiva di display per regione

Capacità produttiva di display OLED per regione

Nel settore degli OLED flessibili, BOE è destinata a superare Samsung Display (SDC) nel 2028, grazie all'impianto B16 che destinerà parte della sua capacità produttiva a substrati flessibili. Visionox, invece, dovrebbe raggiungere la terza posizione nel 2028, con una quota di mercato del 14%.

Quote di mercato OLED flessibili

Per quanto riguarda i pannelli di grandi dimensioni, la capacità produttiva dei paesi del G7+ è prevista in crescita solo del 2% tra il 2023 e il 2028. Dopo anni di crescita costante, la capacità è diminuita dell'1% nel 2023 a causa di ritardi e chiusure di fabbriche dovuti alla debolezza del mercato. Nonostante ciò, si prevede una crescita del 3% nel 2024, seguita da una crescita dell'1-3% dal 2026 al 2028.

In termini di quota di mercato, BOE mantiene una posizione di leadership, seguita da China Star. Nel settore degli LCD, BOE mantiene un vantaggio su China Star, anche se questo si riduce leggermente nel periodo considerato. Tuttavia, se China Star dovesse acquisire la fabbrica LCD di LG Display in Cina, come previsto, la sua quota di mercato aumenterebbe notevolmente.

Capacità produttiva di LCD se China Star acquisterà la fabbrica cinese di LGD

Il rapporto di DSCC evidenzia anche le recenti e previste chiusure di fabbriche in Giappone, Corea e Taiwan, offrendo un'analisi dettagliata per applicazione, substrato, generazione di fabbrica e altro ancora.

Queste previsioni sottolineano l'importanza strategica del mercato dei display e la crescente influenza della Cina nel settore. La competizione tra i principali produttori si fa sempre più accesa, con importanti implicazioni per il futuro dell'industria tecnologica globale. Voi che cosa ne pensate di questa crescita dei produttori di schermi cinesi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.