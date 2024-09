Dead Island 2: Ultimate Edition annunciata, contiene anche le armi di Kingdom Come Deliverance 2

Dambuster Studios e Deep Silver hanno annunciato Dead Island 2: Ultimate Edition, un'edizione speciale del gioco che contiene numerosi elementi aggiuntivi, tra i quali anche un pacchetto di armi da Kingdom Come Deliverance 2, con un'iniziativa piuttosto particolare.

Come potete vedere dall'immagine riportata qui sotto, i contenuti aggiunti a quelli originali con l'acquisto di questa Ultimate Edition sono veramente tanti, e comprendono in buona parte le aggiunte annunciate con il nuovo aggiornamento che introduce la Nuova Partita+ e la modalità Vigilanza di Quartiere, ma non solo.

L'uscita della nuova edizione è in effetti fissata per il 22 ottobre, ovvero lo stesso giorno in cui verrà pubblicato anche il grosso update per il gioco, proponendo il pacchetto completo dei contenuti di Dead Island 2, tra originali e aggiunte successive al lancio.