Dragon's Dogma 2 avrà presto un grosso aggiornamento gratuito, confermato da Capcom

È ormai da diversi giorni che si parla di un possibile update sostanzioso in arrivo per Dragon's Dogma 2, e ora c'è la conferma da parte di Capcom, la quale attraverso X ha riferito che un aggiornamento è in arrivo, per migliorare diverse caratteristiche del gioco.

È possibile che l'aggiornamento arrivi nei pressi del Tokyo Game Show 2024, dove Capcom sarà presente in forze e anche con Dragon's Dogma 2 tra i giochi da mostrare, forse portandosi dietro ulteriori informazioni e novità sull'action RPG open world disponibile ormai da vari mesi su PC e console.

Tra l'altro, Dragon's Dogma 2 è segnalato come uno dei giochi che dovrebbero ricevere l'aggiornamento "PS5 Pro Enhanced", dunque è possibile che questo update possa portare novità anche in tale senso, sebbene con la console prevista arrivare solo a novembre sia più probabile un update successivo.