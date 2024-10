Dead Island 2 ha raggiunto un importante traguardo con il lancio della Ultimate Edition

Merito anche della ricchezza della Ultimate Edition, che include non solo la campagna originale di Dead Island 2 ma anche le due espansioni HAUS e SoLA , nonché una serie di oggetti in-game, fra cui:

La nuova edizione, disponibile tramite un aggiornamento gratuito per tutti i possessori della Gold Edition , ha infatti rilanciato la popolarità del gioco e convinto nuovi utenti a visitare le pericolose strade di Hell-A, la città che fa da sfondo all'avventura.

Deep Silver e Dambuster Studios hanno annunciato che Dead Island 2 ha raggiunto i dieci milioni di giocatori in concomitanza con il lancio della Ultimate Edition, che ha certamente fornito una spinta all'action survival a base di zombie.

Prova gratuita

Dopo il traguardo dei tre milioni di copie vendute da Dead Island 2, registrato lo scorso maggio, Deep Silver e Dambuster Studios hanno cercato di riaccendere l'entusiasmo attorno al gioco e sembra che la Ultimate Edition sia riuscita nell'intento, come dimostrano i numeri di oggi.

Non è finita qui, però: fra le iniziative legate a Dead Island 2 c'è anche una versione di prova gratuita disponibile su PlayStation Store e Xbox Store, che consente di giocare una porzione di campagna in singolo o in cooperativa ed eventualmente trasferire i progressi nella versione completa, laddove si decida di acquistarla.

Volete saperne di più prima di procedere al download? Date un'occhiata alla nostra recensione di Dead Island 2, allora.