Svelati i requisiti PC di Horizon Zero Dawn Remastered al completo, dai minimi al 4K con 60 fps

Guerrilla Games ha annunciato i requisiti della versione PC di Horizon Zero Dawn Remastered al gran completo, dai minimi per la risoluzione 720p e 30 fps con impostazioni grafiche al minimo a quelli per giocare in 4K, 60 fps e con setting al massimo.

In particolare, per chi mira punta a giocare al massimo senza compromessi, gli sviluppatori consigliano una configurazione con un processore Intel Core i7-11700 o un AMD Ryzen 7 5700X, accompagnato da una scheda grafica NVIDIA RTX 4080 o una RX 7900 XT, il tutto escludendo dall'equazione le tecnologie di upscaling DLSS 3, FSR, XeSS e frame generation. Curioso notare che sono identici a quelli di Horizon Forbidden West.