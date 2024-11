Call of Duty: Black Ops 6 domina la classifica inglese, Horizon Zero Dawn Remastered quasi fuori dalla top 30

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico. Come prevedibile Call of Duty: Black Ops 6 è nuovamente primo in classifica, seguito dal solito EA Sports FC 25. Dragon Age: The Veilguard, invece, si è aggiudicato il terzo posto nella settimana di lancio.

Rimanendo in termini di nuove uscite, troviamo al settimo posto The Sims 4: Life & Death, al nono Life is Strange: Double Exposure e al diciassettesimo posto. Per trovare Horizon Zero Dawn Remastered, invece, bisogna arrivare alla posizione numero 30, un piazzamento sicuramente molto basso, per quanto giustificato dal fatto che probabilmente in molti hanno semplicemente optato per l'upgrade da 9,99 euro disponibile per chi possiede il gioco originale.