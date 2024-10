Call of Duty: Black Ops 6 domina la classifica inglese, tracollo per Dragon Ball: Sparking! Zero

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico. Non stupisce vedere sulla vetta Call of Duty: Black Ops 6, considerando il grande seguito della serie sparatutto di Activision e Microsoft, seguito da un altro tormentone per il mercato inglese, ovvero EA Sports FC 25.

Sul gradino più basso del podio troviamo un'altra novità, ovvero Sonic X Shadow Generations, che a quanto pare sta macinando ottimi di vendita un po' ovunque. Rimanendo in tema di nuove uscite, anche se tecnicamente non lo sarebbe, la versione fisica di Alan Wake 2 ha debuttato al dodicesimo posto.