Silent Hill 2 e Metaphor: Refantazio hanno perso parecchie posizioni nella classifica inglese

È stata stilata la classifica di vendita dei giochi più acquistati in formato fisico nel Regno Unito la scorsa settimana e questa volta è piuttosto interessante, tra cambi al vertice e degli importanti scivoloni registrati da titoli come Dragon Ball: Sparking! Zero, Silent Hill 2 e Metaphor: ReFantazio.

Andiamo per ordine. In cima alla classifica questa settimana troviamo Super Mario Party Jamboree, che al lancio ha sbaragliato la concorrenza rappresentata da EA Sports FC 25 e Hogwarts Legacy, rispettivamente al secondo e terzo posto. Proseguendo troviamo la trilogia di remastered dei primi tre Tomb Raider, probabilmente grazie alla spinta offerta dalla serie Netflix e possibili sconti nei negozi, e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.