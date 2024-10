Bandai Namco pubblicherà Dawnwalker, il nuovo action RPG da alcuni degli autori di The Witcher 3

La divisione europea di Bandai Namco ha annunciato di aver siglato un accordo con il team Rebel Wolves per la pubblicazione di Dawnwalker, il primo gioco del team fondato da alcuni autori di The Witcher 3 che si presenta come un interessante action RPG.

Il gioco viene definito un "gioco di ruolo d'azione tripla A", presentandosi dunque come una produzione di notevole calibro, nonostante sia a tutti gli effetti la prima da parte di Rebel Wolves, caratterizzato da un'ambientazione dark fantasy e una struttura definita come "sandbox narrativo", dunque alla ricerca di un equilibrio tra apertura del mondo, libertà d'azione e storia.

Evidentemente, quanto sviluppato finora ha convinto Bandai Namco, che si è fatta avanti per supportare il team nel lavoro e dedicarsi così a tutti gli elementi di Publishing che saranno poi necessari per pubblicare e distribuire il gioco in tutto il mondo.