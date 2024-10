Black Myth: Wukong è disponibile per il preordine su Amazon Italia

Su Amazon Italia, puoi prenotare Black Myth: Wukong per PlayStation 5 al prezzo di 69,99€, con il vantaggio della prenotazione a prezzo minimo garantito. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto ha come data di uscita il 31 dicembre 2024, ma è una data fittizia in quanto non è stato ancora annunciato il periodo d'uscita.