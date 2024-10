I nuovi processori X3D di AMD hanno una data ufficiale e la serie di CPU Ryzen 9000 va già in sconto!

AMD ha finalmente annunciato la data di uscita di una nuova generazione di CPU desktop X3D , progettate specificatamente per il gaming. Inoltre la compagnia ha deciso di prepararsi al Natale con alcuni sconti speciali applicati ai processori desktop della serie Ryzen 9000, che sono già attivi.

La data di uscita delle nuove CPU AMD X3D è invece fissata per il 7 novembre 2024.

Gli sconti sulla serie 9000

Per chi desidera aggiornare il proprio PC in vista delle festività natalizie, invece, AMD propone sconti interessanti su diversi modelli della serie Ryzen 9000:

Ryzen 9 9950X : fino a $50 di sconto

: fino a $50 di sconto Ryzen 9 9900X : fino a $30 di sconto (qui la nostra recensione della CPU con architettura Zen 5 che non esprime tutto il suo potenziale)

: fino a $30 di sconto (qui la nostra recensione della CPU con architettura Zen 5 che non esprime tutto il suo potenziale) Ryzen 7 9700X : fino a $30 di sconto

: fino a $30 di sconto Ryzen 5 9600X: fino a $30 di sconto

Queste offerte rappresentano una buona occasione per acquistare un processore di fascia alta a un prezzo vantaggioso, garantendo prestazioni elevate per il gaming, la creazione di contenuti e le applicazioni più impegnative.

Con il lancio delle nuove CPU X3D e gli sconti sulla serie Ryzen 9000, AMD prova a confermarsi come un punto di riferimento per gli appassionati di tecnologia e i giocatori, tentando nel frattempo di mantenere il vantaggio accumulato su Intel. Che intanto si prepara alle CPU Raptor Lake Refresh per laptop.

Voi che ne pensate dell'annuncio della nuova generazione di CPU con 3D V-Cache? Le aspettavate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.