Intel si prepara alle CPU Raptor Lake Refresh per laptop: tutte le SKU Core 200H e 200U trapelate in anticipo

La serie Core 200H, invece, sarà composta da cinque modelli, con il Core 7 270H come probabile top di gamma. Questo chip avrà una configurazione a 14 core (6P/8E) e una frequenza massima di 5.8 GHz, posizionandosi come valida alternativa alle CPU di 13a generazione e ai nuovi chip Lunar Lake.

Che cos'è Raptor Lake Refresh

La serie "Raptor Lake Refresh" dovrebbe andare ad affiancarsi ai chip Lunar Lake e Arrow Lake già annunciati. Per quello che sappiamo, l'uscita dei chip della serie "Raptor Lake Refresh" è previsto per il primo trimestre del 2025, in concomitanza con le CPU Core Ultra 200HX e 200H "Arrow Lake". Di seguito vi lasciamo anche un piccolo recap di come funziona la serie Intel Core 200: