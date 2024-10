Niantic ci fa fare un giro al Lucca Comics & Games 2024 con Pikmin Bloom e Pokémon GO

Niantic ha annunciato la sua partecipazione al Lucca Comics&Games 2024 , con delle attività legate a due suoi giochi molto amati: Pikmin Bloom e Pokémon GO . Si tratta di esperienze esclusive pensate per i fan più appassionati che si svolgeranno dal 30 ottobre al 3 novembre, di cui sono stati forniti tutti i dettagli.

Tutti i dettagli

Riguardo a Pikmin Bloom, i giocatori potranno partecipare alla Pikmin Bloom MINI Walk dalle 9:00 del 30 ottobre, fino alle 19:00 del 3 novembre. Si tratta di un mini evento pensato per favorire l'esplorazione della città. Inoltre, durante la fiera sarà "possibile trovare nuovi Pikmin decorati ispirati alle pietanze italiane più amate." Naturalmente li potrete raccogliere mentre fate il giro di Lucca.

L'evento dedicato a Pikmin Bloom

Infine, sarà creato un giardino fiorito vicino alle mura storiche, dove i giocatori potranno piantare dei fiori virtuali. Ci saranno anche delle sfide speciali che frutteranno dei contenuti esclusivi legati all'evento, come nuovi badge o decorazioni. Se volete più informazioni, andate alla pagina dedicata all'evento di Pikmin Bloom.

Per quanto riguarda Pokémon GO, ci saranno delle attività speciali per gli Allenatori e le Allenatrici presenti alla fiera lucchese. Dal 30 ottobre al 3 novembre giocatori avranno l'opportunità di prendere parte a una Ricerca a Tempo e seguire un Percorso in-game pensato appositamente per la manifestazione, che li condurrà attraverso i punti storici più affascinanti di Lucca. Insomma, è un altro modo per conoscere questa splendida città. La partenza dell'avventura si troverà presso lo stand di The Pokémon Company International.

Pokémon GO a Lucca

Infine, sono stati organizzati degli incontri con la comunità tramite l'applicazione Campfire, dove i giocatori potranno connettersi e partecipare a meetup ufficiali, organizzare incontri in-game, registrarsi agli eventi e ritrovarsi con altri Allenatori per condividere l'esperienza di gioco.