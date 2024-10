La piattaforma GymGamEnt sarà presentata al Lucca Comics & Games 2024: tutti i dettagli

Lucca Comics & Games 2024 potrà contare anche sulla presenza di Be2Bit Ltd - azienda leader nel settore del gaming e della tecnologia interattiva - che collabora con Medici Senza Frontiere (MSF) in occasione del lancio ufficiale della piattaforma GymGamEnt .

I dettagli sulla presentazione di GymGamEnt

La presentazione avrà luogo come detto al Lucca Comics & Games 2024 (attivo dal 30 ottobre al 3 novembre 2024). Si tratta di una piattaforma di intrattenimento, ma non solo. Vuole infatti andare oltre e incarnare appieno i valori della compagnia produttrice e di Medici Senza Frontiere: il diritto alla salute, al benessere e alla gioia di tutti, senza distinzioni di età, genere o luogo.

Nel dettaglio, durante l'evento sarà possibile andare allo stand al 1° piano del Real Collegio di Lucca e provare in modo gratuito GymGamEnt: la presentazione è aperta a tutti, bambini, ragazzi, genitori e docenti.

Il clou dell'evento sarà il torneo Gymga Live Cup, con la partecipazione del campione mondiale di Volley Andrea "Lucky" Lucchetta, che premierà i vincitori e interagirà con i giovani atleti. Il suo avatar, "Lucky", è integrato nella piattaforma per un'esperienza ancora più coinvolgente.

Riccardo Cangini, ideatore di GymGamEnt e direttore di Be2Bit, ha commentato: "Sono molto soddisfatto della collaborazione con Medici Senza Frontiere e con Lucca Comics & Games. È una grande opportunità per dimostrare che i videogiochi possono essere un prezioso strumento di crescita per mente e corpo, oltre a rappresentare un eccellente mezzo per promuovere valori sociali positivi. La presenza di Andrea Lucchetta e del suo avatar all'interno della piattaforma è il tocco finale che renderà questa esperienza indimenticabile per tanti bambini e ragazzi.

Ricordiamo che Multiplayer.it sarà a Lucca Comics & Games 2024 con un programma di live, ospiti e sorprese.