Degli storici lottano per preservare i videogiochi non più in vendita, ma l'US Copyright Office li blocca

Il Software Preservation Network (SPN) si occupa di preservare videogiochi e da maggio sta cercando di ottenere una esenzione dal DMCA (Digital Millennium Copyright Act) per permettere che le biblioteche e gli archivi possano offrire un accesso digitale ai videogiochi non più in vendita per i ricercatori verificati. L'Ufficio per il diritto d'autore statunitense ha però rifiutato la proposta.

Il gruppo sostiene che, a causa di limitazioni di attrezzature, tecnologie e forniture, la mancanza di disponibilità digitale di giochi fuori mercato rappresenta un grosso ostacolo per i ricercatori e gli accademici, che potrebbero non vivere nelle vicinanze di una biblioteca in cui sia disponibile una copia fisica del gioco richiesto.

Tuttavia, gruppi come l'ESA si sono opposti all'emendamento, sostenendo che avrebbe danneggiato la capacità delle aziende di fare soldi con i giochi retro. Un avvocato dell'ESA ha sostenuto che "non esiste una combinazione di limitazioni che [i membri dell'ESA] sosterrebbero per fornire l'accesso remoto".

L'Ufficio per il diritto d'autore si è schierato con l'ESA, affermando che l'SPN "non ha dimostrato che l'eliminazione della limitazione dell'accesso per singolo utente per i programmi per computer conservati o la possibilità di accedere ai videogiochi al di fuori dei locali dell'azienda siano probabilmente privi di violazione".