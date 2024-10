Il CEO di Gearbox Software suggerisce una delle caratteristiche di Borderlands 4

Il tutto nasce in risposta a un utente di Twitter, che stava giocando a Borderlands 2 su PC e ha sottolineato come il suo computer sia in grado di completare i caricamenti all'istante.

Borderlands 4 arriverà il prossimo anno, ma per il momento non abbiamo ancora vere e proprie informazioni sul gioco. Randy Pitchford - capo di Gearbox Software, ovvero il team creatore della serie sparatutto - è spesso su Twitter a lanciare ai giocatori delle briciole di informazioni riguardo al videogioco e ora ha condiviso quello che sembra un suggerimento proprio per una caratteristica di Borderlands 4.

Cosa è successo su Twitter con Pitchford

Come potete vedere qui sotto, un utente ha scritto: "Il mio nuovo PC carica Borderlands 2 così dannatamente velocemente. I caricamenti senza interruzioni saranno una realtà un giorno." Al che arriva la risposta di Pitchford: "Senza interruzioni, dici?".

Di per sé potrebbe sembrare un commento assolutamente innocuo, anche se è curioso che un CEO risponda in questo modo a un utente a caso senza motivo. Il problema è che l'utente ha risposto affermando: "Randy... Devi spiegare meglio. Non puoi lasciarci in sospeso con un messaggio del genere con Borderlands 4 all'orizzonte".

A quel punto Pitchford ha risposto: "Mi spiegherò assolutamente meglio". Dopo un'intera giornata, però, Pitchford non ha detto altro. L'unica cosa che possiamo dedurre è che effettivamente la questione caricamenti sarà qualcosa di rilevante in un prodotto di Pitchford e possiamo supporre che si tratti di Borderlands 4.

I caricamenti senza interruzioni non sono una vera e propria novità, sia chiaro. Vari videogiochi oggigiorno cercano modi per evitare classiche schermate di caricamento, ad esempio nascondendo il tutto nel mentre i personaggi si spostano o usando sequenze di transizione da un luogo all'altro. Pensate agli spostamenti in nave di Star Wars (sia Jedi che Outlaws) o le "passeggiate" di Kratos e Atreus di God of War e God of War Ragnarok quando usano i portali di collegamento tra i mondi. Vedremo però cosa intende veramente Pitchford.