La regista di Venom: The Last Dance ci spiega perché il film finisce proprio in quel modo

Ora, Marcel spiega perché ha deciso di concludere così i film . Ovviamente per dire di più dovremo fare spoiler, quindi non proseguite se ancora non avete visto il film e volete farlo, prima o poi.

Come ben sappiamo, Venom: The Last Dance è l'ultimo film di Venom. Il finale è stato quindi pensato per chiudere la trilogia in un modo specifico, secondo quanto detto dalla regista e sceneggiatrice Kelly Marcel

La spiegazione del finale di Venom: The Last Dance (SPOILER)

Prima di tutto, bisogna sapere qual è il finale del film: Venom si sacrifica per salvare Eddie Brock (interpretato da Tom Hardy) e l'intera Terra da Knull. Si fonde con esso e i due si autodistruggono. Eddie è vivo, ma così perde il suo miglior amico.

Marcel ha dichiarato a EW che lei e Hardy hanno sempre pensato di concludere Venom dopo tre film, con il supporto di Sony. "L'abbiamo sempre visto come un arco di tre storie, e abbiamo sempre saputo dove sarebbe finito, ed è qualcosa a cui abbiamo pensato fin dal primo Venom", ha detto Marcel. "È davvero speciale e siamo stati davvero incredibilmente fortunati. Sony è stata un partner incredibile per noi e ha davvero sostenuto quella che ritengo una decisione davvero coraggiosa".

Eddie Brock può andare al tramonto e ricordare il suo amico, ma il cattivo principale del film, Knull (Andy Serkis), rimane intrappolato nella sua prigione planetaria... per ora. Il tentativo di fuga di Knull può essere fallito in questa storia, ma la scena a metà dei titoli di coda fa capire che ci proverà ancora. E questa volta non ci sarà un Venom a fermarlo.

"Abbiamo sempre saputo che Knull era un supercattivo enorme, incredibile e terrificante che ci interessava provare a esplorare", ha raccontato Marcel. "Sapevamo di voler usare gli xenofagi in questo film, e ovviamente sono i figli di Knull, così come i simbionti, e quindi gli xenofagi devono essere inviati da qualcuno. Ma Knull è un personaggio incredibilmente massiccio, quindi questo film è una vera e propria introduzione al personaggio. Sono sicuro che avrà molte altre storie da raccontare. Non si può fare un solo film su Knull".

Il simbionte Venom e lo stesso Eddie sono stati in grado di tornare in vita nei fumetti, ma resta da vedere se Venom tornerà al cinema o anche quale film continuerà la storyline di Knull iniziata in The Last Dance.

