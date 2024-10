She-Venom nel cosplay di missbrisolo è migliore dei film di Sony e Marvel

I film di Venom , la cui trilogia è ora conclusa, non hanno propriamente colpito tutti, per usare un eufemismo, ma ci hanno fatto un dono. Il mondo del cosplay ha riscoperto la propria passione per il personaggio e abbiamo modo di vedere sempre più spesso costumi di qualità e interpretazioni originali molto interessanti. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Venom al femminile di missbrisolo .

Le fotografie di She-Venom di missbrisolo

missbrisolo, nota per i suoi cosplay, ha ricreato una versione di She-Venom di qualità, con la donna non completamente coperta dal simbionte, come a volerci mostrare l'istante in cui si sta trasformando. In questo post di Instagram vediamo tantissimi scatti fotografici, provenienti dal New York Comic Con. In alcune foto la vediamo anche insieme a un cosplayer di Spider-Man, in una coppia perfetta.

