Lady Deadpool è pronta all'azione in questo cosplay di MissBriSolo

L'estate non è il periodo migliore per andare in cerca di nuovi film ma ve ne è uno che sta causando un certo livello di eccitazione tra gli appassionati del mondo Marvel: Deadpool & Wolverine. La pellicola ci permetterà di vedere i due personaggi ma anche altri nomi forse meno noti al largo pubblico, come Lady Deadpool. Il mondo del cosplay ringrazia quindi per la fonte di ispirazione e si prepara per mettere in campo le proprie creazione. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Lady Deapool realizzato da MissBriSolo.

Lady Deadpool è Wanda Wilson, una versione femminile di Deadpool. Il personaggio fa parte della realtà Terra-3010 e appare nel film insieme ad altre versioni alternative del personaggio.