Invincible: il cosplay di Atom Eve di missbrisolo sa come piegare la materia al proprio volere

Invincible sta per arrivare alla fine della propria seconda stagione su Amazon Prime e gli appassionati della serie animata non vedono l'ora di vedere come si concluderà questa parte della trama. Se vogliamo vivere appieno i personaggi della serie senza subire spoiler, possiamo però ammirare i migliori cosplay in circolazione e uno di questi è assolutamente il cosplay di Atom Eve realizzato da missbrisolo.

missbrisolo ci propone una serie di scatti in cui indossa il costume di Atom Eve, l'eroina in grado di controllare la materia a propria volontà. Inoltre, missbrisolo ci propone anche un video dietro le quinte che mostra i momenti durante i quali il fotografo a realizzato gli scatti che possiamo ammirare.

Il risultato finale è sicuramente di alto livello e anche l'ambientazione scelta è perfetta per rappresentare la città che Atom Eve, insieme al Teen Team, continua a difendere.

Cosa ne pensate del cosplay di Atom Eve realizzato da missbrisolo?