Suicide Squad: il cosplay di Harley Quinn di missbrisolo si ispira ai costumi dei fumetti

Suicide Squad non pare aver convinto il pubblico mondiale, almeno per il momento, ma non significa che i personaggi principali siano disprezzati dai fan. Harley Quinn, ad esempio, è sempre nel cuore degli amanti dei fumetti, dei cartoni e dei videogiochi. Inoltre, è nel cuore degli appassionati di cosplay. Spesso la 'cattiva' viene ricreata in tante sue versioni e ora possiamo vedere il cosplay di Harley Quinn realizzato da missbrisolo.

missbrisolo ci propone una versione di Harley Quinn più vicina alla sua controparte animata, che a quella del videogioco o dei più recenti film. La vediamo con i codini e i capelli lunghi, un costume più piccolo e soprattutto con il suo fido martello, invece di una mazza. Nell'ultimo scatto condiviso da missbrisolo su Instagram possiamo vedere un artwork che è probabilmente stato di ispirazione per la creazione del cosplay. Il risultato finale è certamente ottimo e fedele alla fonte. Nelle fotografie possiamo vedere anche l'allegria e la spensieratezza tipica del personaggio del mondo DC.

Cosa ne pensate del cosplay di Harley Quinn realizzato da missbrisolo?