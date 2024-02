Super Mario: il cosplay di Toad femminile di missbrisolo ci avvelena con la sua bellezza

Super Mario è una serie densa di personaggi, tra eroi, nemici e alleati dell'idraulico italiano. Spesso il mondo del cosplay ricrea i volti più noti, ma senza troppa creatività. Ora, missbrisolo ci propone una propria versione di Toad in versione femminile, curata fino all'ultimo dettaglio. Ecco il cosplay di Toad in versione femminile realizzato da missbrisolo.

missbrisolo ha realizzato un cosplay più antropomorfo di Toad in versione femminile (attenzione, non è Toadette, perché sarebbe rosa). Ha aggiunto degli occhiali e, anche se non è visibilissimo in questi scatti, ha usato il trucco per creare un pattern cromatico che ricorda quello dell'Amanita muscaria, ovvero puntini bianchi su sfondo rosso, facendoci intuire che la sua bellezza può essere velenosa!

Cosa ne pensate del cosplay di Toad in versione femminile realizzato da missbrisolo?