Kingdom Come: Deliverance ha superato un altro traguardo: continua a vendere dopo 6 anni

Warhorse Studios ha annunciato che Kingdom Come: Deliverance ha superato 6 milioni di copie vendute. L'informazione è stata condivisa in occasione del sesto anniversario del gioco.

Il tutto è stato svelato tramite i profili social ufficiali di Warhorse Studios. Potete vedere il messaggio ufficiale qui sotto, corredato da un'immagine composta da un artwork, dal logo e dall'informazione fondamentale dell'annuncio.

Il tweet, recita, precisamente: "Buon anniversario di Kingdom Come: Deliverance a tutti! Siamo orgogliosi di annunciare che Kingdom Come: Deliverance ha superato il traguardo dei 6 milioni di copie. Non saremmo qui se non fosse per voi... quindi un grande GRAZIE!"

Kingdom Come: Deliverance aveva venduto più di 4 milioni di copie a fine 2021. Ha quindi piazzato altri due milioni di copie nell'arco di poco più di due anni, mantenendo quindi il ritmo.