Kingdom Come: Deliverance Royal Edition è disponibile ad un prezzo incredibile su Instant Gaming

La tua avventura nella Boemia medievale con la Royal Edition

Questa edizione include sei espansioni che ampliano l'esperienza di gioco. Treasures of the Past ti guida alla scoperta di tesori nascosti; From the Ashes ti permette di costruire e gestire un villaggio come balivo. Con The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, aiuterai il coraggioso Sir Hans a conquistare il cuore della sua amata, mentre Band of Bastards ti coinvolgerà in combattimenti strategici guidando un manipolo di mercenari. Infine, Woman's Lot offre una prospettiva unica con una storia narrata attraverso gli occhi di Theresa.

Ogni espansione aggiunge nuove dimensioni a una trama profonda e realistica, arricchendo ulteriormente il vasto mondo medievale. Esplora una Boemia accuratamente ricreata, dove ogni decisione conta, e combatti per la tua sopravvivenza con un sistema di combattimento realistico e coinvolgente.