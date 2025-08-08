0

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition per PC costa pochissimo su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Kingdom Come: Deliverance Royal Edition per PC con uno sconto dell'86%. Perfetto se amate l'atmosfera medievale e volete scoprire una storia ricca di sfaccettature.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/08/2025
Su Instant Gaming è disponibile Kingdom Come: Deliverance Royal Edition per PC Steam a 5,79 € invece di 40 € per uno sconto dell'86%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 7,06 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti della Royal Edition di Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition include il gioco di base e altri contenuti interessanti, tra cui:

  • Kingdom Come: Deliverance - A Woman's Lot
  • Kingdom Come: Deliverance - Band of Bastards
  • Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes
  • Kingdom Come: Deliverance - HD Sound Pack
  • Kingdom Come: Deliverance - The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon
  • Kingdom Come: Deliverance - Treasures of The Past

Questo gioco vi proietterà in una storia ricca di sfaccettature, tra amore, morte, politica e vendetta, in un mondo medievale descritto con grande cura. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

#Sconti
